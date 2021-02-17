Путин провел телефонный разговор с президентом Парагвая

Президент России Владимир Путин в среду, 17 февраля, провел телефонный разговор со своим парагвайским коллегой Марио Абдо Бенитесом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Парагвая. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Президенты выразили обоюдную готовность оказывать всемерное содействие дальнейшему развитию российско-парагвайских отношений в различных областях, в том числе и в торгово-экономической сфере.

15 января в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили «Известиям», что Парагвай в рамках ускоренной процедуры зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что регистрация вакцины в Парагвае демонстрирует рост заинтересованности государств Латинской Америки в безопасном и эффективном российском препарате против COVID-19.

В фонде также напомнили, что по такой же процедуре вакцина была ранее зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.