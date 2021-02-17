Школьный учебник «Основы православия» создали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге создали новый учебник «Основы православия» для предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». К 1 сентября пособие должно поступить в школы. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Евгений.

«Работу над учебником ведет серьезный коллектив авторов, учебник уже готовится к передаче на экспертизу, — сообщил владыка Евгений. — В отличии от нынешнего он будет укомплектован книгой для учителя и рабочей тетрадью. Мы надеемся, что к следующему учебному году пособие поступит в школы на апробацию».

Митрополит отметил, что проект реализуется по поручению министра просвещения РФ Сергея Кравцова совместно с одноименным издательством. «Результат — воспитание социально ответственного и религиозно грамотного гражданина в возрасте от четвероклассника», — пояснил глава Екатеринбургской епархии, передает ИА «Ура.ру».

Гендерные стереотипы по-прежнему встречаются в российских школьных учебниках. Такие результаты показало исследование ЮНЕСКО. Организация подготовила отчет под названием «Для всех означает для всех», проанализировав 30 систем образования в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии. Выяснилось, что стереотипы касаются профессий и видов деятельности. «В учебниках для начальной школы до сих пор встречаются гендерные стереотипы: женщины изображаются в качестве домохозяек, а мужчины — в роли рабочих, солдат и ученых», — говорится в исследовании.