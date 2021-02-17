В Краснодаре сгорел приют «Кошкин дом», где жили более 100 кошек. Об этом в среду, 17 февраля, рассказала «РИА Новости» его хозяйка Елена Лукьянченко.

По ее словам, 70 спасенных котов она забрала к себе, а остальные живут в подсобке. Лукьянченко попросила у местных жителей оказать животным любую помощь.

Как отмечается в Instagram-аккаунте приюта, он сгорел практически полностью. Кроме кошек, в нем еще проживали три собаки, которые теперь также остались без крова.

В ноябре 2019 года в оренбургском приюте для животных «Я — Живой!» произошел пожар. Погибли 14 собак, которые оставались в зимнем вольере.