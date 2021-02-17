Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Мантуров заявил о проработке допфинансирования программы льготного автокредитования
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Парагвая
Мир
В Польше указали на незаменимость «Северного потока – 2» для Европы
Экономика
В Минсельхозе спрогнозировали коррекцию цен на картофель в июне
Мир
Швейцария смягчит карантинные ограничения с 1 марта
Политика
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
Экономика
Иванов рассказал о возможности второго транша субсидий авиакомпаниям
Мир
Посол России рассказал о заинтересованности Хорватии в «Спутнике V»
Общество
Метеоролог предупредил о паводках в России
Сюжет:

Толстой ожидает снятия ограничений в Москве в ближайшие недели

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой ожидает, что в столице в ближайшие недели произойдет снятие ограничений по COVID-19. Об этом в среду, 17 февраля, он сообщил в прямом эфире в Instagram.

«По сути, конечно, надо уже постепенно все эти ограничения снимать. И я уверен, что в ближайшие недели, видя динамику по заболевшим, я надеюсь, все эти ограничения будут сняты», — сказал Толстой.

Знакомые лица: регионы начали отменять масочный режим
Эксперты назвали это решение преждевременным и предупредили о последствиях

Ранее в этот день стало известно о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что основные ограничения из-за коронавируса будут сняты в России к концу мая. Матвиенко порекомендовала не спешить с отменой масочного режима, несмотря на то что современные технологии не стоят на месте. В Совете Федерации, подчеркнула она, сохраняется специальный пропускной режим.

За минувшие сутки в России зафиксировали 12 828 новых случаев заболевания COVID-19. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (1282), Санкт-Петербурге (1103) и Подмосковье (470).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 112 151 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровело 3 642 582 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021