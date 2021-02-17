Толстой ожидает снятия ограничений в Москве в ближайшие недели

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой ожидает, что в столице в ближайшие недели произойдет снятие ограничений по COVID-19. Об этом в среду, 17 февраля, он сообщил в прямом эфире в Instagram.

«По сути, конечно, надо уже постепенно все эти ограничения снимать. И я уверен, что в ближайшие недели, видя динамику по заболевшим, я надеюсь, все эти ограничения будут сняты», — сказал Толстой.

Ранее в этот день стало известно о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что основные ограничения из-за коронавируса будут сняты в России к концу мая. Матвиенко порекомендовала не спешить с отменой масочного режима, несмотря на то что современные технологии не стоят на месте. В Совете Федерации, подчеркнула она, сохраняется специальный пропускной режим.

За минувшие сутки в России зафиксировали 12 828 новых случаев заболевания COVID-19. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (1282), Санкт-Петербурге (1103) и Подмосковье (470).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 112 151 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровело 3 642 582 человека.

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