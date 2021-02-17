Первенство России по греко-римской борьбе впервые пройдет в Хабаровске

Хабаровск в этом году станет спортивной площадкой для проведения всероссийских соревнований. Так, с 11 по 13 марта на «Платинум Арене» впервые проведут первенство России по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года. За медали поборются более 300 борцов греко-римского стиля.

Победителей и призеров включат в состав сборной России. Они будут представлять страну на первенстве мира и Европы по спортивной борьбе, отмечает ИА AmurMedia.

По традиции в марте в Хабаровске проведут Дальневосточные игры боевых искусств, а в мае запланирован международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, а также финал чемпионата России по баскетболу 3х3.

В июле сильнейшие спортсмены России приедут в Хабаровск для участия в чемпионате, первенстве России и всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту.