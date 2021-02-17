ЕСПЧ просит РФ в качестве обеспечительной меры освободить Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры попросил Россию немедленно освободить из-под стражи блогера Алексея Навального. Решение ЕСПЧ 17 февраля опубликовано в блоге Навального.

В документе сказано, что решение принято в соответствии с правилом 39 Регламента о применении обеспечительных мер.

Как ранее сообщила адвокат блогера Ольга Михайлова, в решении ЕСПЧ есть призыв к немедленному освобождению Навального.

Также источник ТАСС, близкий к Совету Европы, заявил, что организация может потребовать от Москвы освобождения блогера через ЕСПЧ, сославшись на решение о применении обеспечительных мер, согласно правилу 39 Регламента суда.

Ранее 17 февраля политолог Максим Ковалев заявил телеканалу РЕН ТВ, что действия ЕСПЧ по делу Навального являются очередным шагом большой геополитической игры против России.

Накануне в Минюсте России исключили возможность освобождения Навального, который был осужден по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше», по требованию ЕС, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов. В ведомстве отметили, что в силу принципа субсидиарности у ЕСПЧ нет прав отменять или менять решения национального суда. Также заявлялось, что решение об освобождении Навального будет противоречить правовой природе обеспечительных мер, целью которых является обеспечение нормального рассмотрения дел в ЕСПЧ.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, после этого он был задержан в московском аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд столицы заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». С учетом срока, который он провел под домашним арестом, блогер пробудет в колонии 2 года 8 месяцев.

16 февраля пресс-служба ЕСПЧ заявила, что суд признал нарушенным право на справедливый суд в отношении основателя журнала «Русский образ» Никиты Тихонова и активистки организации «Русский вердикт» Евгении Хасис, которые были осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Шесть из семи судей постановили, что присяжные, которые вынесли приговор, якобы не были беспристрастны, поэтому ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод была нарушена.

Маркелов и Бабурова были застрелены в Москве в 2009 году на улице Пречистенка сразу после пресс-конференции адвоката.

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