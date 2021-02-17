Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Мантуров заявил о проработке допфинансирования программы льготного автокредитования
Политика
Путин провел телефонный разговор с президентом Парагвая
Мир
В Польше указали на незаменимость «Северного потока – 2» для Европы
Экономика
В Минсельхозе спрогнозировали коррекцию цен на картофель в июне
Мир
Швейцария смягчит карантинные ограничения с 1 марта
Политика
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
Экономика
Иванов рассказал о возможности второго транша субсидий авиакомпаниям
Мир
Посол России рассказал о заинтересованности Хорватии в «Спутнике V»
Общество
Метеоролог предупредил о паводках в России

ЕСПЧ просит РФ в качестве обеспечительной меры освободить Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры попросил Россию немедленно освободить из-под стражи блогера Алексея Навального. Решение ЕСПЧ 17 февраля опубликовано в блоге Навального.

Слов не выкинул: Навальный не счел нужным извиниться перед ветераном
Что грозит уже осужденному блогеру, которого теперь обвиняют в клевете

В документе сказано, что решение принято в соответствии с правилом 39 Регламента о применении обеспечительных мер.

Как ранее сообщила адвокат блогера Ольга Михайлова, в решении ЕСПЧ есть призыв к немедленному освобождению Навального.

Также источник ТАСС, близкий к Совету Европы, заявил, что организация может потребовать от Москвы освобождения блогера через ЕСПЧ, сославшись на решение о применении обеспечительных мер, согласно правилу 39 Регламента суда.

Ранее 17 февраля политолог Максим Ковалев заявил телеканалу РЕН ТВ, что действия ЕСПЧ по делу Навального являются очередным шагом большой геополитической игры против России.

Накануне в Минюсте России исключили возможность освобождения Навального, который был осужден по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше», по требованию ЕС, отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов. В ведомстве отметили, что в силу принципа субсидиарности у ЕСПЧ нет прав отменять или менять решения национального суда. Также заявлялось, что решение об освобождении Навального будет противоречить правовой природе обеспечительных мер, целью которых является обеспечение нормального рассмотрения дел в ЕСПЧ.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, после этого он был задержан в московском аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд столицы заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». С учетом срока, который он провел под домашним арестом, блогер пробудет в колонии 2 года 8 месяцев.

16 февраля пресс-служба ЕСПЧ заявила, что суд признал нарушенным право на справедливый суд в отношении основателя журнала «Русский образ» Никиты Тихонова и активистки организации «Русский вердикт» Евгении Хасис, которые были осуждены за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Шесть из семи судей постановили, что присяжные, которые вынесли приговор, якобы не были беспристрастны, поэтому ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод была нарушена.

Маркелов и Бабурова были застрелены в Москве в 2009 году на улице Пречистенка сразу после пресс-конференции адвоката.

Европейский суд по отношению к судебной системе государства не является высшей инстанцией и не может отменять решение, вынесенное органом госвласти или национальным судом. Также у него нет прав давать указания законодателю и контролировать национальное законодательство или судебную практику. Также Европейский суд не может давать распоряжение по принятию мер, которые повлекут за собой юридические последствия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021