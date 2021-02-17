Вскрытия рек в Алтайском крае ожидают в конце марта

Реки на территории Алтайского края могут начать освобождаться ото льда в конце марта. Такой прогноз сделал и.о. начальника Алтайского ЦГМС Дмитрий Савин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 16 февраля.

Как отмечают эксперты, основным неблагоприятным фактором в этом году является избыток увлажнения почвы. Это существенно снижает проникновение талой воды в почву, пишет altapress.ru.

Благоприятным фактором, в свою очередь, служит отсутствие притертой ледяной корки под снежным покровом, что уменьшит сток воды при таянии. Еще одним положительным моментом Савин назвал наличие ледяной прослойки в снежном покрове — она должна замедлить разрушение снега после наступления тепла.

Прогноз является предварительным и будет уточняться. Подготовка к паводкоопасному периоду проводится согласно плану, утвержденному в январе.