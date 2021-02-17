Комплекс «Хехцир» под Хабаровском сделают курортом мирового уровня

Спортивно-туристический комплекс «Хехцир» сделают курортом международного уровня. Утверждены технические задания для подготовки концепции будущего комплекса, который будет расположен на одноименном хребте — одной из главных достопримечательностей Хабаровского края.

Комплекс сделают курортом мирового уровня. Его площадь составит 360 га. Проект включили в список флагманских для краевого правительства, сообщил ИА AmurMedia директор АНО «Агентство привлечения инвестиций и инноваций Хабаровского края» Сергей Щегельский.

По его словам, на территории, где ранее была горнолыжная база «Спартак», построят действительно уникальный для Дальнего Востока комплекс. Среди потенциальных инвесторов — крупные федеральные корпорации. Предполагается организация развлечений для гостей всех возрастов, спортивных предпочтений и способов отдыха. При этом будут учитываться особенности рельефа и традиции прежнего освоения части хребта.

По склону протянутся горнолыжные трассы и снежный тоннель для круглогодичного катания. Кроме того, будут снегоходные трассы и биатлонный комплекс, а для пешеходов — экологические маршруты.