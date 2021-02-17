Мусоровозы вышли из строя из-за сильных морозов в Архангельске

В Архангельске из-за сильных морозов вышли из строя 11 мусоровозов. В ночь на 17 февраля в городе температура опускалась до -35 градусов.

Сейчас в столице Поморья работают над корректировкой графика вывоза отходов с контейнерных площадок, который сбился из-за случившегося.

Также ИА FlashNord сообщает, что в Северном округе сразу в нескольких деревянных домах замерзла вода. В работе общественного транспорта наблюдаются перебои.

Ночь на вторник, 16 февраля, стала самой холодной ночью этого месяца в Москве. Температура опускалась до -22 градусов. Предыдущий минимум фиксировался 8 февраля, когда столбики термометров опустились до -19,3 градуса.