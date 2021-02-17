В США снесли обанкротившийся отель и казино Trump Plaza

В Атлантик-Сити снесли бывший отель и казино Trump Plaza. 39-этажное здание было построено 45-м президентом США. Отель признали банкротом в 2014 году, его закрыли, передает телеканал «Известия». Власти Атлантик-Сити устроили целое шоу из процесса сноса. Право нажать кнопку хотели продать на аукционе. Власти надеялись выручить от торгов до $1 млн. Идею отверг сторонник Трампа и владелец здания Карл Ичан.

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