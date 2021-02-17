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Матвиенко опровергла слухи о своей пенсии в 450 000 рублей

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с фейками о размерах пенсий чиновников и опровергла информацию СМИ о том, что ее пенсия составляет 450 тыс. рублей.

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На заседании СФ в среду, 17 февраля, она подчеркнула, что «не может не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов». По ее словам, о своей пенсии якобы в размере 450 тыс. рублей она узнала «из интернета».

«Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей», — сказала она.

Она отметила, что граждане, «естественно, раздражаются, когда видят такие цифры». Она добавила, что стоит подумать, «каким образом давать достоверную информацию, чтобы не рождались такие мифы, слухи, не шла дискредитация людей, которые работают во власти и многое делают, чтобы жизнь наша была лучше».

Согласно декларации Матвиенко, ее доход в 2019 году вырос на 1,4 млн рублей и составил 16,7 млн рублей.

Ранее в феврале ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец заявила, что введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в соответствии с ситуацией в экономике, должно поспособствовать росту пенсий без увеличения налогов на бизнес. По ее словам, это также позволит снизить долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей оформлять своих сотрудников в соответствии с законом.

В этом году индексация пенсий запланирована на уровне выше инфляции и составит 4–4,1%. Индексация неработающим пенсионерам уже проведена на 6,3%.

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