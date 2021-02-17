Режим самоизоляции пожилым жителям Ставрополья продлили на месяц

В Ставропольском крае снова продлен режим самоизоляции для пожилых людей и больных хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров. Режим ограничений будет действовать до 18 марта.

Как уточняет NewsTracker, на Ставрополье на сегодняшний день COVID-19 выявили у 46 038 человек. Более 1 тыс. пациентов скончались. Вылечились порядка 41 тыс. местных жителей.

1 февраля сообщалось о смягчении ограничительных мер в Ставропольском крае. В частности, были отменены два постановления, которые вводили обязательную самоизоляцию для приезжающих в край.