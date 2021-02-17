«Сингапурские авиалинии» увеличили частоту полетов из Москвы в Сингапур

Авиакомпания «Сингапурские авиалинии» увеличила частоту полетов в Сингапур из московского Домодедово. Об этом сообщается в среду, 17 февраля, на сайте аэропорта.

«С 17 февраля авиакомпания «Сингапурские авиалинии» увеличивает частоту полетов из московского аэропорта Домодедово после возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Республикой Сингапур», — говорится в тексте.

Авиаперевозчик будет выполнять рейсы трижды в неделю. Прилет в Домодедово будет осуществляться по средам, пятницам, воскресеньям в 6:10 мск, а вылет в Сингапур — в 15:20 по понедельникам, четвергам и субботам, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот же день сообщалось, что авиакомпания AZAL открыла полеты из аэропорта Домодедово в Баку (Азербайджан).

Ранее, 9 февраля, сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные полеты из Москвы в Алма-Ату (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия).

27 января Россия также восстановила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.