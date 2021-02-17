Более 35 медицинских учреждений капитально отремонтируют в Приморье

В Приморском крае в этом году планируется провести капитальный ремонт 36 больниц и поликлиник. Восемь объектов находятся во Владивостоке. Это Краевая клиническая больница № 2, Владивостокская детская поликлиника № 2, Владивостокская больница № 3, поликлиники № 3, № 4, № 6, № 9 и Владивостокский клинико-диагностический центр.

Ремонт ожидает первые городские больницы в Артёме и Партизанске, а также детскую больницу в Артёме. Горбольницы отремонтируют в Находке, Спасске, Арсеньеве и Партизанске. В Дальнегорске и Уссурийске работы проведут в центральных горбольницах, сообщает Vostokmedia.

«Помимо ремонтов региональной программой запланировано также строительство новых центральных районных больниц, поликлиник, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, обновление автопарков лечебных учреждений края», — поделились планами в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что в краевой клинической больнице № 1 во Владивостоке начнут проводить трансплантацию почек. На 2021 год есть пять квот на такую операцию. В Приморье насчитывается порядка 450 человек, которым требуется пересадка. «Операции будут доступны пациентам по ОМС и после хирургического вмешательства пациенту будет показано обязательное бесплатное лекарственное обеспечение для того, чтобы минимизировать возможности отторжения органа», — рассказал заведующий отделением органного донорства больницы № 1 Михаил Антонов.