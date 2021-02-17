Путин поручил начать работу инновационного центра МГУ к 2025 году

К 2025 году должен заработать инновационный центр МГУ «Воробьевы горы». Такое поручение президент России Владимир Путин дал по итогам заседания попечительского совета МГУ, сказано в документе, опубликованном в 17 февраля на сайте Кремля.

«Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова совместно с правительством Москвы обеспечить к 2025 году введение в эксплуатацию и функционирование объектов научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», – говорится в перечне поручений главы государства.

Доклад по этому вопросу Путин ждет до 15 октября 2021 года, далее – ежегодно. Ректор МГУ Виктор Садовничий и мэра Москвы Сергей Собянин назначены ответственными за выполнение данного поручения.

Также президент России до 1 марта поручил обобщить опыт высших учебных заведений по организации практики студентов и научных исследований аспирантов при применении дистанционных технологий и подготовить предложения по использованию этих наработок.

29 декабря сообщалось, что глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 487 млн рублей на создание инфраструктуры инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Контроль за использованием денег поручено осуществлять МГУ с предоставлением доклада до 1 августа 2021 года.