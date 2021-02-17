Рязанские власти оставят ограничения по COVID-19 еще на полгода

В Рязанской области ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, продлятся еще минимум полгода. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.

По его данным, в последние 1,5 недели в регионе фиксируют в сутки около 90 случаев заражения. Если тенденция к снижению заболеваемости сохранится, ограничения в области снимут к лету, спрогнозировал губернатор.

Любимов, чьи слова приводит портал 62INFO.ru, отметил, что для отмены ограничений необходимо достичь устойчивого порога заболеваемости ниже определенного уровня.

17 февраля в Рязанской области зарегистрировали 90 новых случаев коронавируса, сообщает оперативная группа регионального правительства. Рост заболеваемости соответствует 8,05 на 100 тыс. населения. Темп прироста за сутки — 0,4%.