Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
ФССП взыскала с должников в 2020 году 96 млрд рублей
Общество
Автодилеры сообщили о приостановке банками выдачи льготных автокредитов
Мир
В Лондоне госпитализировали 99-летнего супруга Елизаветы II
Армия
Российские Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Общество
Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения в вузах до 1 марта
Мир
Генсек ООН заявил о неравномерном распределении вакцин от COVID-19
Мир
В США за сутки выявили более 62 тыс. случаев коронавируса
Экономика
Минфин РФ заявил о возможных переговорах со Швейцарией по налоговому соглашению
Мир
В Габоне зарегистрировали российский «Спутник V»

Рязанские власти оставят ограничения по COVID-19 еще на полгода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, продлятся еще минимум полгода. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.

По его данным, в последние 1,5 недели в регионе фиксируют в сутки около 90 случаев заражения. Если тенденция к снижению заболеваемости сохранится, ограничения в области снимут к лету, спрогнозировал губернатор.

Любимов, чьи слова приводит портал 62INFO.ru, отметил, что для отмены ограничений необходимо достичь устойчивого порога заболеваемости ниже определенного уровня.

17 февраля в Рязанской области зарегистрировали 90 новых случаев коронавируса, сообщает оперативная группа регионального правительства. Рост заболеваемости соответствует 8,05 на 100 тыс. населения. Темп прироста за сутки — 0,4%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021