Посол России рассказал о заинтересованности Хорватии в «Спутнике V»

РФ ждет поступления от Хорватии подтверждения по вопросу возможности приобретения вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в среду, 17 февраля, сообщил посол РФ в Хорватии Андрей Нестеренко.

«Мы ожидаем от хорватской стороны упомянутого официального обращения», — заявил он ТАСС.

По словам Нестеренко, между ним и главой хорватского минздрава Вили Берошем прошел разговор о «Спутнике V». Посол добавил, что в Хорватии обращают внимание на эффективность препарата и интерес к нему со стороны порядка 30 государств.

Руководитель российской дипмиссии подчеркнул, что для осуществления сделки важно получить официальное обращение от руководства Хорватии.

«С учетом того, что Хорватия является государством, входящим в ЕС, должны соблюдаться определенные правила, установленные в ЕС на предмет приобретения иностранных медицинских препаратов, этим вопросом занимается Европейское агентство лекарственных средств, которое должно вынести свое решение применительно, в частности, к Хорватии», — указал Нестеренко.

Кроме того, переговоры необходимо вести в присутствии представителей хорватских уполномоченных органов и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). МИД РФ же нельзя назвать главным звеном в этой ситуации, указал дипломат.

Ранее в среду стало известно, что минздрав Габона зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. По данным РФПИ, Габон стал 29-й страной в мире и четвертой на африканском континенте, которая одобрила этот препарат.

Вакцину разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Препарат стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.