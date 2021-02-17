Метеоролог предупредил о паводках в России

В ситуации, когда аномалия холода резко меняется на аномалию тепла, в весеннем сезоне ожидается сложная паводковая ситуация. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в среду, 17 февраля.

«Потому что сейчас высота снежного покрова в центральной России превышает в полтора-два раза многолетнюю норму. Ну и по количеству осадков тоже превзошли сезонные показатели», — цитирует метеоролога телеканал «Звезда».

Он предположил, что паводковая ситуация будет сложная, потому что в основном все реки среднерусской равнины берут свои воды из небесной влаги.

По его словам, в этом году реки, озера, водоемы наберут достаточно большое количество воды.

Также синоптик добавил, что наступление климатической весны, которая, как правило, происходит 27 марта, будет отодвинута на одну-две недели.

«Средняя температура первого весеннего месяца прогнозируется на уровне на один, четыре градуса ниже климатической нормы с небольшим количеством осадков», — рассказал Тишковец. Он отметил, что сроки «разрушения» снежного покрова тоже будут задержаны, это произойдет примерно к 15-20 апреля, а в лесах — к началу мая.

В заключение синоптик отметил, что далее весенне-летний сезон будет достаточно теплым, а в отдельные периоды, возможно, немного жарким.

Ранее в этот же день Тишковец рассказал, что в выходные и в праздничные дни в честь 23 февраля жителей Москвы ожидает погода с резкими скачками давления — такой период называется барической пилой.

По его словам, такие условия окажут сильное влияние на метеозависимых людей, передает RT.