Ростуризм предложил снизить ежегодные отчисления турфирм до 1 рубля

Ростуризм предлагает в 2021 году уменьшить размер ежегодных отчислений в резервный фонд «Турпомощи» до 1 рубля. Об этом говорится в подготовленном проекте распоряжения правительства, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить, что размер взноса в резервный фонд объединения на 2021 год составляет 1 рубль, за исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединения», ― говорится в документе.

Также в проекте отмечается, что ежегодный взнос туроператоров в фонд персональной ответственности за 2021 год составит 0,25% общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2020 год и должен быть перечислен не позднее 15 апреля 2022 года.

Помимо этого в проекте распоряжения предлагается из этого же фонда выплачивать средства туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были приобретены до 31 марта 2020 года.

Ранее, 7 февраля, глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туроператоры сократили долги перед россиянами за туры, отмененные из-за пандемии коронавируса. По ее словам, туроператоры смогли сократить долг в два раза и снизить его до 16 млрд рублей.

Она подчеркнула, что достичь таких результатов удалось благодаря мерам государственной поддержки: программе туристического кешбэка, формированию чартерных программ по России, грантам на туристические проекты и точечным мерам поддержки.

Глава Ростуризма также заявила, что старт новой распродажи туров по России с кешбэком начнется в феврале. По ее словам, основные условия программы останутся такими же, что были в октябре–декабре 2020 года. Тур должен длиться не менее двух ночей, государство вернет 20% его стоимости (не более 20 тыс. рублей за одну операцию по одной карте). При этом гражданам необходимо использовать карту «Мир» для покупки тура. Приобрести путевку можно только у тех туроператоров, которые входят в единый федеральный реестр.