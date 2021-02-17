В Амурской области в ближайшее время откроют 13 ФАПов

В Амурской области 13 ФАПов технически готовы уже на 100%, в ближайшее время их оснастят необходимым оборудованием, мебелью и запустят в работу. Еще шесть объектов готовы более чем на 80%, там осталось завершить благоустройство и внутренние работы. Готовность остальных семи фельдшерско-акушерских пунктов составляет более 70%.

Сдать все объекты планируют до конца февраля. Для этого в Амурскую область подрядчик специально пригласил еще 21 специалиста. Фельдшерско-акушерские пункты возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Цена контракта превышает 300 млн рублей. Об этом сообщает asn24.ru. В каждом здании ФАПа предусмотрена квартира для медицинского работника

Напомним, в селе Константиновка Амурской области продолжается капитальный ремонт детской поликлиники, завершить его намерены в середине марта этого года. Ход работ проинспектировал губернатор Василий Орлов. Как сообщает региональное правительство, сейчас в поликлинике идет отделка помещений. Рабочие уже завершили обустройство систем отопления, вентиляции, электроснабжения, очистки воды, канализации.