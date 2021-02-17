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Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения в вузах до 1 марта

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Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта обобщить опыт вузов по организации практики студентов и научных исследований аспирантов в условиях применения дистанционных технологий и подготовить предложения по дальнейшему использованию этих наработок. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

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По итогам заседания попечительского совета МГУ имени Ломоносова, которое состоялось в декабре прошлого года, президент поручил правительству и Российскому союзу ректоров

Так, правительству совместно с Российским союзом ректоров поручено к 1 марта обобщить опыт образовательных организаций высшего образования по организации практической подготовки студентов и проведения научных исследований аспирантами в условиях реализации образовательных программ высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий.

Кабмину также поручено представить предложения по использованию этих наработок в образовательной сфере.

Кроме того, до 15 марта правительство совместно с МГУ должно определить источники и объемы финансирования работ по реконструкции и капитальному ремонту учебных корпусов университета и по строительству второй очереди комплекса общежитий для студентов и интерната для иногородних учащихся Университетской гимназии МГУ.

Ранее, в январе, Путин в ходе встречи со студентами заявил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой, введенной в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В конце декабря 2020 года в Минобрнауки признали, что качество удаленного обучения хуже, чем уровень очного. Тогда Фальков также заверял, что переход к удаленной форме обучения является вынужденной необходимостью. Сообщалось, что вопрос о снижении стоимости обучения будет проработан.

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