Территорию Хотынецкого природного парка увеличили

В Орловской области увеличилась территория Хотынецкого природного парка. Теперь общая площадь превышает 158 тыс. га. На 14,4 га расположен зоовольерный комплекс.

Как поясняет InfoOrel.ru, в соответствии с постановлением регионального правительства БУОО «Хотынецкий природный парк» отдали девять природных биологических заказников.

В его состав включили Краснозоренский, Залегощенский, Глазуновский, Малоархангельский, Верховский, Колпнянский, Ливенский, Смирновский и Троснянский заказники.

На территории этих заказников организовали площадки для подкормки оленей, кабанов, лосей и других животных.