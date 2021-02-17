Обвиняемый в изнасиловании ранил себя в суде под Нижним Новгородом

В ходе судебного заседания в городе Бор в Нижегородской области обвиняемый в изнасиловании мужчина нанес себе ранения. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел накануне. После того как мужчина нанес себе ранения, его доставили в больницу. По факту произошедшего региональные полицейские назначили служебную проверку.

Как стало известно, ранее обвиняемый уже был судим за убийство.

В феврале прошлого года бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов покончил с собой в зале суда во время оглашения приговора. При этом наказание Свиридову было назначено «ниже низшего предела».