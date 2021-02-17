Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов

Государственная дума РФ в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому запрещается демонстрация изображений военных преступников времен Второй мировой войны и распространение нацистской атрибутики. Об этом в среду, 17 февраля, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как уточняется, в последнее время фиксировались резонансные случаи публичного представления изображений, на которых были изображены нацистские преступники, продажи предметов с их изображениями.

«Проектом федерального закона предлагается внести изменения в части установления запрета на публичное демонстрирование на территории РФ изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», — отмечается в документе.

Исключением, как указано в законопроекте, будут являться случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма, а также в которых нет признаков пропаганды или оправдания нацизма.

Как отметили авторы, целью проекта является недопущение героизации военных преступников в России, из-за которых погибли и пострадали десятки миллионов человек.

Ранее в феврале сообщалось, что в Ижевске 57-летнего местного жителя приговорили к двум годам лишения свободы условно по делу о реабилитации нацизма. Как уточняется, в течение 2019 года мужчина в соцсетях публично отрицал преступления нацистов в годы Второй мировой войны, оправдывал их действия и призывал «к возбуждению вражды» по национальному признаку.