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Минфин РФ заявил о возможных переговорах со Швейцарией по налоговому соглашению
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Минфин РФ заявил о возможных переговорах со Швейцарией по налоговому соглашению

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Минфин России может начать переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение со Швейцарией. Об этом в среду, 17 февраля, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

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«Уже внесены изменения [в налоговые соглашения] ― Люксембург, Кипр, Мальта, также мы сейчас ведем переговоры с голландцами и, возможно, начнем переговоры со Швейцарией», ― сказал он.

Замминистра указал на то, что пересмотр этих соглашений потенциально может принести в бюджет России до 250 млрд рублей.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин в обращении к гражданам анонсировал повышение ставки налога на вывод дивидендов за рубеж до 15%. Формально она уже была на этом уровне.

В августе Минфин РФ предложил Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения — на аналогичных Кипру, Мальте и Люксембургу условиях. По новым договорам, если иностранный резидент по крайней мере один год владеет не менее 15% в российском предприятии и при этом является публичной компанией, чьи акции котируются на бирже, то он платит 5%, а не 15%.

Кроме этого, ряд преференций вплоть до полного освобождения от налога в стране источника доходов предусмотрен для госструктур, банков и эмитентов облигаций. Амстердам ответил на российское предложение отказом.

При этом 10 февраля 2021 года Нидерланды назвали ключевое условие для заключения с РФ налогового соглашения. Подчеркивалось, что Амстердам готов подписать договор с Москвой, если в него будут включены льготы для реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию.

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