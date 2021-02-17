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Генсек ООН заявил о неравномерном распределении вакцин от COVID-19

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Распространение вакцин от COVID-19 в мире происходит несправедливо и неравномерно, это может серьезно осложнить борьбу с пандемией. Об этом заявил в среду, 17 февраля, на заседании Совета Безопасности ООН административный глава всемирной организации Антониу Гутерреш.

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«Мы должны добиваться того, чтобы все люди повсеместно имели возможность вакцинироваться как можно скорее. Однако прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым», — указал он.

Генсек подчеркнул, что, если допустить распространение вируса в развивающихся странах, он «будет мутировать снова и снова», из-за чего пандемия значительно продлится.

Гутерреш предложил объединить усилия по борьбе с с заболеванием в рамках стран «большой двадцатки», разработав глобальный план по вакцинации.

«G20 находится в таком положении, которое позволяет ей создать специальную рабочую группу для подготовки такого плана и его дальнейшей координации и финансирования», — отметил генсек ООН.

Накануне официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик призвал мировое сообщество отказаться от «вакцинного национализма».

Он подчеркнул, что текущие темпы вакцинации не позволяют привить от COVID-19 большинство мирового населения со скоростью, необходимой для сдерживания коронавируса.

Ранее в феврале генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны делиться вакциной против коронавируса. Он указал, что, несмотря на то что число доз вакцин, вводимых во всем мире, уже превысило число зарегистрированных инфекций, 2,5 млрд человек почти в 130 странах до сих пор не получили возможности сделать прививку.

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