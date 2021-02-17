Штормовое предупреждение из-за морозов объявили в Татарстане

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Они продержатся в республике вплоть до 25 февраля.

Как сообщает Inkazan.ru со ссылкой на республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 16 февраля в Татарстане установилась аномально холодная погода. Среднесуточные температуры опустились на 15 градусов ниже нормы. В отдельных районах столбики термометров опускались до –37 градусов.

В четверг в Татарстане обещают погоду без осадков. Ночью похолодает до –29 градусов, а при прояснениях — до –36 градусов. Днем в регионе потеплеет до –21. На дорогах будет скользко.

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до 11:00 18 февраля. При этом в ночь на четверг похолодает до –22 градусов.