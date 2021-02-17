Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
ФССП взыскала с должников в 2020 году 96 млрд рублей
Общество
Автодилеры сообщили о приостановке банками выдачи льготных автокредитов
Мир
В Лондоне госпитализировали 99-летнего супруга Елизаветы II
Армия
Российские Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Общество
Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения в вузах до 1 марта
Мир
Генсек ООН заявил о неравномерном распределении вакцин от COVID-19
Мир
В США за сутки выявили более 62 тыс. случаев коронавируса
Экономика
Минфин РФ заявил о возможных переговорах со Швейцарией по налоговому соглашению
Мир
В Габоне зарегистрировали российский «Спутник V»

Путин: враги «СП-2» хотят заставить платить за их проект на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Противники строительства газопровода «Северный поток – 2» пытаются заставить Россию платить за ситуацию на Украине. Об этом заявил 17 февраля на встрече с лидерами фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин.

Игра в монополию: что последует за польским штрафом против участников СП-2
Компании отрицают нарушения при финансировании проекта и собираются оспаривать решение регулятора в суде

«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — сказал он.

17 февраля депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре заявил, что Германия может потребовать от США компенсацию из-за ситуации с «Северным потоком – 2». Он отметил, что строительство трубопровода из-за позиции Вашингтона задерживается, поэтому немцы вынуждены платить повышенную цену за газ.

14 февраля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что строительство «Северного потока – 2» уже реализовано более чем на 95%.

В конце 2019 года США против проекта ввели односторонние экстерриториальные санкции, а затем расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. В январе 2021 года минфин США расширил санкции против России. Под ограничительными мерами оказались российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

17 февраля заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что меры США не помешают реализовать проект «Северный поток – 2». По его словам, Москва «сбилась со счету», оценивая объем санкций США, однако газопровод, по его мнению, будет достроен.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа в Евросоюз, в основном его страны поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против газопровода выступают Польша, США, Украина и прибалтийские страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021