Путин: враги «СП-2» хотят заставить платить за их проект на Украине

Противники строительства газопровода «Северный поток – 2» пытаются заставить Россию платить за ситуацию на Украине. Об этом заявил 17 февраля на встрече с лидерами фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин.

«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — сказал он.

17 февраля депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре заявил, что Германия может потребовать от США компенсацию из-за ситуации с «Северным потоком – 2». Он отметил, что строительство трубопровода из-за позиции Вашингтона задерживается, поэтому немцы вынуждены платить повышенную цену за газ.

14 февраля вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что строительство «Северного потока – 2» уже реализовано более чем на 95%.

В конце 2019 года США против проекта ввели односторонние экстерриториальные санкции, а затем расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. В январе 2021 года минфин США расширил санкции против России. Под ограничительными мерами оказались российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

17 февраля заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что меры США не помешают реализовать проект «Северный поток – 2». По его словам, Москва «сбилась со счету», оценивая объем санкций США, однако газопровод, по его мнению, будет достроен.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых поставок газа в Евросоюз, в основном его страны поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против газопровода выступают Польша, США, Украина и прибалтийские страны.