В Габоне зарегистрировали российский «Спутник V»
Минздрав Габона зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в среду, 17 февраля.
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Габонской Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — отметили в фонде.
По данным РФПИ, Габон стал 29-й страной в мире и четвертой на африканском континенте, который одобрил этот препарат.
«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
В Минздраве России зафиксировали большой интерес к этой вакцине.
Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.
Ранее в феврале медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, согласно которым его эффективность достигла 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.