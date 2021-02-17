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В Габоне зарегистрировали российский «Спутник V»
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В Габоне зарегистрировали российский «Спутник V»

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Минздрав Габона зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в среду, 17 февраля.

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«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Габонской Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — отметили в фонде.

По данным РФПИ, Габон стал 29-й страной в мире и четвертой на африканском континенте, который одобрил этот препарат.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

В Минздраве России зафиксировали большой интерес к этой вакцине.

Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

Ранее в феврале медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, согласно которым его эффективность достигла 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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