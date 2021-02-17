Немецкий ученый оценил эффективность вакцины «Спутник V»

В западных странах всё больше обращают внимание на эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в среду, 17 февраля, рассказал немецкий биотехнолог, доцент Центра менеджмента города Инсбрука Райнхард Реннеберг.

По его словам, несмотря на первоначальную критику в западных странах, теперь различные правительства всё чаще заявляют о плюсах российского препарата. Кроме того, его безопасность и умеренность побочных эффектов доказали испытания, пишет Реннеберг в статье «Что в действительности может «Спутник V», опубликованной на сайте Центра менеджмента города Инсбрука (MCI).

Ученый отмечает, что в ходе третьей фазы клинических исследований вакцина продемонстрировала высокие показатели эффективности (91,6%), иммуногенности и безопасности.

Вакцинация российским препаратом состоит в применении двух прививок, каждая из которых содержит разный тип аденовируса (AD 26 и AD 5). По его словам, это позволяет «Спутнику V» образовывать такие антитела, которые не снижают уровень иммунитета после второй вакцинации.

«К векторным вакцинам также относятся препараты от Johnson & Johnson, который является следующим претендентом на регистрацию в ЕС, и уже допущенная к применению в Европе AstraZeneca, которая, однако, менее эффективна против мутации», — заключает эксперт.

Ранее в феврале в РФПИ сообщили, что «Спутник V» входит в тройку препаратов против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений в мире. Вакцина была зарегистрирована в государствах Европы, Латинской Америки, а также на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.