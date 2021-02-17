Индустриальный парк появится в Удмуртии

В Удмуртии построят индустриальный парк. Соглашение о его создании глава республики Александр Бречалов подписал с ОАО «ИЭМЗ «Купол». После открытия новой организации будет создано более 1 тыс. рабочих мест.

Бречалов сообщил, что до 2024 года инвестор планирует вложить в развитие парка около 3 млрд рублей, чтобы получить производство объемом до 5,6 млрд рублей.

На новой площадке откроют производство лекарственных препаратов для людей с почечной недостаточностью, производство малых турбореактивных двигателей для беспилотников.

При расширении площадок на них разместятся предприятия по производству гражданской продукции резидентов парка, пишет ресурс udm-info.ru.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что в агропромышленный комплекс Удмуртии планируется вложить 8,08 млрд рублей. Такую сумму инвестиций назвали в республиканском министерстве сельского хозяйства. В отрасли реализуется сразу несколько крупных инвестиционных проектов.