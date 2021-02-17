Диктант на немецком языке напишут в Ижевске

В Ижевске состоится немецкий тотальный диктант. Мероприятие пройдет сразу на двух площадках. 20 февраля диктант можно будет написать в Центре немецкой культуры, а 25 февраля — в учебно-научной библиотеке Удмуртского государственного университета. Участникам предложат попробовать свои знания в двух уровнях сложности: А1 и А2.

Акцию Tolles Diktat обычно проводят в Ижевске накануне Дня родного языка, который был утвержден ЮНЕСКО. Каждый год его отмечают 21 февраля. Цель — популяризация немецкого языка, повышение мотивации для его изучения. Организаторами акции выступают Немецкая национально-культурная автономия Удмуртии и Институт языка и литературы УдГУ.

ИА «Сусанин» напоминает, что в Ижевске была создана интерактивная карта «немецких» мест. Инициаторы проекта — активисты удмуртской организации российско-немецкой молодежи «Югендхайм».