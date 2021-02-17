Европейские продажи Lada в январе рухнули на 67%

В январе 2021 года в странах Европейского Союза было продано 62 новых автомобиля Lada, что на 66,7% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом говорится в опубликованных 17 февраля материалах пресс-службы Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В начале июня 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей Lada на европейский рынок из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС. В рамках экономии руковод­ство российского автозавода решило не вклады­ваться в доработку двигателей Lada под новые эконормы.

10 сентября сообщалось, что в России по состоянию на начало второго полугодия 2020 года насчитывалось 13,5 млн машин марки Lada, из которых 10,1 млн — автомобили, произведенные до 2011 года.

Самая распространенная модель в России — Lada-2107. Всего в РФ зарегистрировано 1,6 млн таких машин. На втором месте находится Lada 2109: всего в стране числится 1,3 млн автомобилей. Третье место занимает Lada-2106 — 1,26 млн зарегистрированных машин.