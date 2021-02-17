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Журналисты рассекретили новую функцию ОС Windows

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Журналисты заметили новую функцию в операционной системе от компании Microsoft. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает издание Windows Latest.

Они увидели в бета-версии встроенного в Windows браузера Edge новые виджеты. В свою очередь, те размещаются на рабочем столе, их работа не зависит от материнской программы. Сообщается, что такая разработка будет продолжать свою деятельность даже если пользователь закроет браузер.

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Согласно рассекреченным данным, настроить виджет можно таким образом, чтобы пользователю высвечивались интересные для него новости и другие не менее значимые информационные аспекты.

Кроме того, журналисты обнаружили в бета-версии браузера стандартный виджет, задача которого заключалась в показе сервиса Bing MSN. Виджет можно будет разместить и закрепить в любом месте рабочего стола.

«Все расширения могут быть доступны, когда вы нажмете на значок головоломки. Если вам не нравится новый внешний вид, вы всегда можете закрепить расширения в адресной строке», — пишет издание.

В список обновления также вошел поиск по вкладкам и меню с расширениями. Отмечается, что компания будет тестировать браузер среди небольшой группы пользователей Windows.

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