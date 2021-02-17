Журналисты рассекретили новую функцию ОС Windows

Журналисты заметили новую функцию в операционной системе от компании Microsoft. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает издание Windows Latest.

Они увидели в бета-версии встроенного в Windows браузера Edge новые виджеты. В свою очередь, те размещаются на рабочем столе, их работа не зависит от материнской программы. Сообщается, что такая разработка будет продолжать свою деятельность даже если пользователь закроет браузер.

Согласно рассекреченным данным, настроить виджет можно таким образом, чтобы пользователю высвечивались интересные для него новости и другие не менее значимые информационные аспекты.

Кроме того, журналисты обнаружили в бета-версии браузера стандартный виджет, задача которого заключалась в показе сервиса Bing MSN. Виджет можно будет разместить и закрепить в любом месте рабочего стола.

«Все расширения могут быть доступны, когда вы нажмете на значок головоломки. Если вам не нравится новый внешний вид, вы всегда можете закрепить расширения в адресной строке», — пишет издание.

В список обновления также вошел поиск по вкладкам и меню с расширениями. Отмечается, что компания будет тестировать браузер среди небольшой группы пользователей Windows.

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