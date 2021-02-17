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Испания пригрозила выйти из ЕС

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Испания пригрозила выйти из состава Евросоюза. В Мадриде недовольны договором к Энергетической хартии, передает телеканал «Известия». Документ 1994 года защищает интересы энергетического сектора. Испания считает, что соглашение мешает защите климата планеты. Мадрид настаивает на внесении изменений в текст договора. Новые условия взаимодействия с энергетическими компаниями должны соответствовать планам по снижению парниковых газов. В марте участники договора обсудят поправки в документ. Позицию Испании по соглашению разделают во Франции. Против внесения изменений выступают Венгрия и Словакия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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