Ученые назвали способы определить искренность собеседника

Люди склонны подозревать во вранье тех собеседников, которые делают даже небольшую паузу перед ответом на вопрос. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в Journal of Personality and Social Psychology во вторник, 16 февраля.

«Оценка степени искренности других людей — это часть социального взаимодействия. Наше исследование показывает, что скорость реакции — важный показатель, на основании которого люди делают выводы об искренности», — отметил руководитель исследования Игнацио Циано из Гренобльской высшей школы бизнеса (Франция).

В ходе исследования с участием более 7,5 тыс. человек из США, Великобритании и Франции, испытуемые слушали аудиофрагмент, просматривали видео, а также читали рассказ человека, который отвечал на простой вопрос (например, понравился ли ему торт, сделанный другом).

В каждом сценарии время отклика варьировалось от немедленного до 10-секундной задержки. Во всех 14 экспериментах участники неизменно оценивали отложенные ответы как менее искренние независимо от вопроса.

«Всякий раз, когда люди взаимодействуют, они оценивают искренность друг друга. Эти результаты могут быть применены к широкому спектру взаимодействий, начиная от разговоров по работе и заканчивая спорами пар и друзей», — добавил Циано.

Ученые определили, что наибольшее доверие вызывает речь того выступающего, чья частота голоса снижается во время выступления, также значение имеет правильная расстановка акцентов в речи. Это следует из результатов исследования европейских ученых, опубликованных журналом Nature Communications 12 февраля. Как показал эксперимент, для того чтобы удерживать внимание публики, оратор должен произносить слова с равномерно снижающейся высотой голоса. Не меньшую роль играет правильная расстановка акцентов в речи.