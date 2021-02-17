Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин назначил прокуроров четырех регионов России
Мир
Лаврентьев заявил о возможных провокациях с химоружием в Сирии
Общество
Эпидемиолог спрогнозировала максимальный спад заболеваемости COVID-19 в РФ
Общество
Авиакомпания AZAL возобновила рейсы между Баку и Москвой
Общество
Минздрав одобрил проведение третьей фазы испытаний «Спутника Лайт»
Мир
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Мир
Около 5% населения ЕС получили первую дозу вакцины от коронавируса
Экономика
Правительство России утвердило пятилетний план развития рынка СПГ
Общество
Путин подписал закон о бессрочном продлении льгот сиротам при поступлении в вузы

Ученые назвали способы определить искренность собеседника

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Люди склонны подозревать во вранье тех собеседников, которые делают даже небольшую паузу перед ответом на вопрос. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в Journal of Personality and Social Psychology во вторник, 16 февраля.

Угадать мелодию: музыка помогает больным COVID-19 «отучиться» от ИВЛ
Выбранные самим пациентом композиции способны снять зависимость от искусственной вентиляции легких

«Оценка степени искренности других людей — это часть социального взаимодействия. Наше исследование показывает, что скорость реакции — важный показатель, на основании которого люди делают выводы об искренности», — отметил руководитель исследования Игнацио Циано из Гренобльской высшей школы бизнеса (Франция).

В ходе исследования с участием более 7,5 тыс. человек из США, Великобритании и Франции, испытуемые слушали аудиофрагмент, просматривали видео, а также читали рассказ человека, который отвечал на простой вопрос (например, понравился ли ему торт, сделанный другом).

В каждом сценарии время отклика варьировалось от немедленного до 10-секундной задержки. Во всех 14 экспериментах участники неизменно оценивали отложенные ответы как менее искренние независимо от вопроса.

«Всякий раз, когда люди взаимодействуют, они оценивают искренность друг друга. Эти результаты могут быть применены к широкому спектру взаимодействий, начиная от разговоров по работе и заканчивая спорами пар и друзей», — добавил Циано.

Ученые определили, что наибольшее доверие вызывает речь того выступающего, чья частота голоса снижается во время выступления, также значение имеет правильная расстановка акцентов в речи. Это следует из результатов исследования европейских ученых, опубликованных журналом Nature Communications 12 февраля. Как показал эксперимент, для того чтобы удерживать внимание публики, оратор должен произносить слова с равномерно снижающейся высотой голоса. Не меньшую роль играет правильная расстановка акцентов в речи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021