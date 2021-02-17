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Дело возбудили по факту гибели ребенка при пожаре в Ульяновской области

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В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки на пожаре в Тереньгульском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла во вторник, 16 февраля, на станции Молвино. Загорелась часть двухквартирного жилого дома. После тушения было обнаружено тело восьмилетней девочки без признаков жизни, пишет ulpravda.ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По данным СК, в ходе пожара матери удалось спасти двух сыновей 13 и двух лет. Они госпитализированы.

Предварительной причиной возгорания эксперты называют неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства и точная причина пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что проверку по факту гибели ребенка на пожаре на станции Молвино проводит прокуратура.

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