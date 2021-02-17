Матвиенко возмутилась информацией о своей пенсии в 450 тыс. рублей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду на заседании верхней платы российского парламента заявила, что размер ее пенсии составляет 25 тыс. рублей.

Таким образом, Матвиенко опровергла слухи, распространяемые в Сети, о том, что она получает пенсию в 450 тыс. рублей. Спикер совета указала, что ее трудовой стаж составляет 50 лет и декларация о доходах находится в открытом доступе.

Политик призвала бороться с подобными фейками о размерах пенсий чиновников, так как они дискредитируют власти, пишет «Газета.ру». По ее словам, россияне, видя такие сообщения в Сети, раздражаются, поэтому парламентариям необходимо продумать механизм донесения достоверной информации до граждан.

Согласно декларации Матвиенко, ее доход в 2019 году увеличился на 1,4 млн рублей и составил 16,7 млн рублей.

15 февраля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что Пенсионный фонд России (ПФР) до конца года должен создать сервис, предусматривающий автоматическое назначение пенсий, чтобы обеспечить максимально понятную процедуру формирования начислений.

Ранее в феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские власти работают над обеспечением граждан высокими пенсиями. Представитель Кремля указал, что на сегодняшний день размер выплат превышает тот, который был установлен в 1990-е годы.