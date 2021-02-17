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В Москве украли внедорожник за 8,5 млн рублей

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Автомобиль стоимостью 8,5 млн рублей похитили в Бескудниковском районе Москвы. Об этом сообщили в среду, 17 февраля, в пресс-службе столичного главка МВД России.

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15 февраля в полицию обратился гендиректор организации и сообщил о краже машины на улице Дубнинская, дом 43.

«Установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный похитил принадлежащий организации автомобиль Land Rover Range Rover и скрылся. Ущерб составил около 8,5 млн рублей», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Личность подозреваемого в совершении преступления устанавливается.

Ранее, 29 января, сообщалось, что в Иркутске мужчина украл в Преображенском храме куртку во время богослужения и случайно нашел в ее кармане 500 тыс. рублей. Он отправился делать покупки и за сутки израсходовал половину украденной суммы. После этого его задержали полицейские.

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