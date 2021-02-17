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Гранитный фасад и казематы отреставрируют в Петропавловской крепости

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В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге отреставрируют гранитный фасад и 20 казематов Екатерининской куртины. Кроме того, будет расширена зона Иоановского равелина.

Ремонт трех аварийных участков фасада начнется в ближайшее время, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Музея истории города. После завершения ремонта музейных объектов специалисты создадут дополнительно более 2 тыс. кв. м выставочных площадей.

16 февраля сообщалось, что в Петроградском районе города создадут новый центр искусств. Под него переоборудуют бывшую дачу главы лесной биржи купца В. Ф. Громова. Здание является объектом культурного наследия, оно находится на территории Лопухинского сада. Начальная цена проектно-изыскательских работ — около 20 млн рублей.

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