Лаврентьев заявил о возможных провокациях с химоружием в Сирии

Россия располагает информацией о готовящихся провокациях с применением химических веществ в Сирии. Об этом заявил 17 февраля спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 15-й международной встречи по Сирии в «астанинском формате».

«В настоящее время поступает информация о подготовке новых провокаций с применением химических веществ на территории Сирии», — сказал он.

Также Лаврентьев сообщил, что Россия видит готовность к установлению спокойствия в идлибской зоне деэскалации, но многое будет зависеть от действий умеренной оппозиции. По его словам, она представляет достаточно большую силу, обладает возможностями обеспечить устойчивое присутствие в идлибской зоне деэскалации и обеспечить «если не уничтожение, то по крайней мере выдавливание представителей радикальных группировок, которые там образовались, за пределы зоны безопасности». Спецпредставитель отметил, что это очень помогло бы стабилизации ситуации.

20 сентября 2020 года заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) готовят провокации с применением отравляющих веществ на юге сирийского Идлиба. Он отметил, что террористы планируют инсценировки нападений в населенных пунктах Бесамес и Эриха, чтобы потом обвинить правительственные силы Сирии в применении химоружия против мирного населения. По словам Гринкевича, готовить места провокаций будут активисты «Белых касок».