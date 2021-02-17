Врач заявил о риске повторного заболевания перенесших COVID-19 бессимптомно

Люди, которые переболели коронавирусом бессимптомно, могут заболеть вновь через год или полтора, однако заболевание будет протекать в более тяжелой форме. Об этом в среду, 17 февраля, заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

«Люди, которые переболели в легкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, и, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжелая», — отметил он в эфире телеканала «Москва 24».

По словам эксперта, в Россию спустя несколько месяцев придут новые мутации COVID-19, в связи с чем отменять обязательное ношение масок в общественных местах пока рано.

Кроме того, сохраняется большая прослойка людей, которые подвержены риску заболевания. Ввиду отсутствия погодных условий, убивающих вирус, следует сохранить действующие ограничения, заключил Тимаков.

Накануне, 16 февраля, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пока трудно назвать сроки окончания пандемии COVID-19. По ее словам, говорить об окончании пандемии можно, когда число заболевших одновременно во всех регионах мира должно упасть ниже эпидемиологического порога.

Ранее в тот же день Вуйнович заявила, что третья волна пандемии COVID-19 возможна, если люди будут игнорировать меры предосторожности.

В Роспотребнадзоре же заявили, что рассматривать возможность отмены масочного режима можно будет после того, как вакцину от коронавируса сделает более 60% населения. В настоящее же время данная мера остается «неплохим механизмом» для борьбы с пандемией.

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