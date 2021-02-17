Goldman Sachs объявил о запуске собственной цифровой инвестиционной платформы

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Group объявил о запуске собственной инвестиционной платформы. Об этом 16 февраля сообщило агентство Bloomberg.

Автоматизированная система сама направляет и перераспределяет средства клиентов по портфелям акций и облигаций.

Подчеркивается, что сервис управления активами ориентирован на инвесторов с небольшими капиталами. Так, клиенты смогут открыть счет с минимальной суммы в $1 тыс., при этом плата за консультационные услуги составит 0,35% в год, уточняет Reuters.

Ранее 11 января доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Татьяна Скрыль рассказала о способах эффективного накопления денег в 2021 году. По ее словам, чтобы сохранить и увеличить сбережения, необходимо вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не забывать о паевых инвестиционных фондах (ПИФ) и срочных депозитах.

Также она добавила, что в настоящее время наблюдается период низких ставок, поэтому возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке. При этом в отличие от депозитов инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов.