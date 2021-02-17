Норматив по заготовке дров намерены ослабить для жителей Коми

В Коми намерены внести изменения в закон о регулировании лесных отношений. Законопроект уже получил среди депутатов наименование «закон о дровах», рассказала на своей странице в Instagram зампредседателя правительства республики Ирина Бахтина.

По ее словам, законопроект направлен на ослабление жесткого норматива и упрощение процедуры снабжения дровами жителей домов с печным отоплением. Документ разработали сотрудники министерства природы Коми по поручению главы региона Владимира Уйбы, пишет ИА «Комиинформ».

В случае принятия законопроекта нынешний норматив в 25 кубометров дров на один дом будет действовать на каждую семью, проживающую в доме. Часть рутины по подтверждению типа отопления при этом ляжет на органы местного самоуправления.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что проект разработан в целях рационального использования лесов, повышения качества услуг по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений и снижению спорных ситуаций при реализации прав на заготовку леса.