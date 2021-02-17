Проезд транспорта с туристами хотят запретить в Кронштадте

Город-остров Кронштадт могут закрыть для транспорта с туристами. После открытия музейно-исторического парка «Остров фортов» приток желающих посетить это место значительно увеличился. Это не нравится местным жителям.

По словам главы администрации Кронштадтского района Олега Довганюка, люди в целом одобряют преобразования, однако любое развитие и реконструкция вызывают беспокойство. В частности, это связано с тем, что улично-дорожная сеть не рассчитана на такое количество автомобилей и автобусов — их негде парковать.

В связи с этим Довганюк предлагает использовать опыт прибалтийских соседей. Так, в Вильнюсе для транспорта закрыли Старый город. В этом районе все передвигаются пешком, цитирует главу администрации Кронштадтского района телеканал «78».

В середине июля 2020 года в Кронштадте открылся Всесезонный учебно-спортивный палаточный комплекс «Лагерь настоящих героев». Он стал первым введенным в эксплуатацию объектом нового историко-культурного кластера «Остров фортов». Сам кластер работает с августа. Со дня открытия его посетило более 15 тыс. туристов.