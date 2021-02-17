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Эпидемиолог спрогнозировала максимальный спад заболеваемости COVID-19 в РФ

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Максимальный спад заболеваемости коронавирусом в России за всё время пандемии может произойти к лету. Такое мнение в среду, 17 февраля, выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — цитирует ее «Интерфакс».

Однако эпидемиолог предупредила, что после «зимнего спада» суточный прирост новых случаев коронавируса снова может вырасти, так как в начале весны это характерно для всех сезонных инфекций, которые распространяются в условиях высокой влажности и небольшой плюсовой температуры.

Пшеничная допустила, что COVID-19 может стать именно такой сезонной инфекцией, однако рост до пиковых значений осени маловероятен.

Также в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что к концу мая в стране будут сняты основные ограничения, введенные из-за пандемии.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в стране за минувшие сутки зафиксировали 12 828 новых случаев заболевания COVID-19. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 112 151 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровело 3 642 582 человека.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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