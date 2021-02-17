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Знаменитый повар поделился рецептом идеальных блинов на Масленицу

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Знаменитый английский повар Джейми Оливер раскрыл секрет приготовления идеальных блинов на Масленицу. Об этом в среду, 17 февраля, пишет издание Daily Mirror.

Лучший рецепт, как утверждает Оливер, заключается в правильном соотношении ингредиентов и следованию всех технических рекомендаций. Для начала необходимо взять стакан муки, полтора стакана молока, три яйца и щепотку морской соли. Их необходимо тщательно перемешать венчиком.

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Затем повар советует отставить смесь в сторону и подготовить сковороду, но уже после того, как в миске не останется комков от смеси. Необходимо поставить сковороду на огонь и чуть смазать поверхность маслом.

По словам Оливера, на приготовление одной стороны блина потребуется не больше одной минуты. Если же времени недостаточно, повар дает следующий совет — увеличить температуру. Точно такие же действия нужно совершить и со второй стороной блина.

«Вот и весь секрет: всё легко и просто», — утверждает Оливер.

Ранее, 9 февраля, повара поделились способами избежать слез при нарезке репчатого лука во время готовки пищи. По словам специалистов, лук — горький овощ, незаменимый при приготовлении пищи, но при повреждении луковицы выделяется особое вещество — лакриматор, которое растворяется в воде и слезах человека. Кроме того, образуется серная кислота, которая вызывает раздражение слизистой оболочки глаза.

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