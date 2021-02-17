Авиакомпания AZAL возобновила рейсы между Баку и Москвой

Авиакомпания AZAL открыла полеты из аэропорта Домодедово в Баку (Азербайджан). Об этом сообщили в среду, 17 февраля, в пресс-службе столичной авиагавани.

«AZAL возобновляет рейсы из аэропорта Домодедово после пандемии COVID-19. Так, 17 февраля московский аэропорт Домодедово встретил первый регулярный рейс национального авиаперевозчика Азербайджана авиакомпании AZAL после возобновления регулярного авиасообщения», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Авиакомпания будет выполнять полеты из Баку в Москву и обратно дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Прилет — в 12:50, вылет — в 14:45.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что в честь возобновления перелетов стойки регистрации авиакомпании празднично украсили, а пассажирам вручили сладкие сюрпризы.

Ранее, 9 февраля, сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные полеты из Москвы в Алма-Ату (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения) и Дели (Индия).

Рейсы Москва–Баку запланированы с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные — по понедельникам и четвергам, уточняет НСН.

27 января Россия также восстановила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.