Фестиваль по программированию RuCode пройдет весной

Третий Всероссийский фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode Festival пройдет с 1 марта по 25 апреля. Об этом сообщил в среду, 17 февраля, оргкомитет фестиваля.

Мероприятие пройдет в несколько этапов. С 1 марта начнутся онлайн-курсы, а с 1 апреля пройдет отбор на интенсивы по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию. Интенсивы запланированы на период с 12 по 23 апреля и с 19 по 23 апреля соответственно.

«Впоследствии курсы будут доступны всем желающим. Это «Быстрый старт в искусственный интеллект», «Быстрый старт в спортивное программирование», «Быстрый старт в спортивное программирование. Часть II» и «Основы C/C++ для спортивного программирования», — говорится в сообщении оргкомитета.

Завершающий этап — онлайн-чемпионат пройдет 24 апреля (по искусственному интеллекту) и 25 апреля (по программированию). На чемпионатах участники покажут презентации лучших решений.

«Участники с дипломом высшего образования, успешно прошедшие интенсивы, получат диплом государственного образца о повышении квалификации, а студенты и школьники — сертификаты о прохождении курсов дополнительного образования», — добавили в оргкомитете фестиваля.

В этом году мероприятие пройдет в очной и дистанционной формах. Принять участие могут все желающие бесплатно. Зарегистрироваться на фестиваль можно на сайте: https://rucode.net/.

Первый масштабный онлайн-чемпионат по программированию RuCode прошел в апреле прошлого года. В нем приняли участие 770 команд из 65 регионов России и 58 стран — всего более 2 тыс. человек.

В 2020 году участниками весеннего и осеннего фестивалей стали более 30 тыс. человек в возрасте от 9 до 68 лет из 82 регионов России.