Около 5% населения ЕС получили первую дозу вакцины от коронавируса

Первую дозу вакцины от коронавируса в Евросоюзе получили 22 млн человек, что составляет примерно 5% населения сообщества. Об этом в среду, 17 февраля, в ходе пресс-конференции сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Трансляция выступления ведется в Twitter ЕК.

«К настоящему времени Евросоюз получил 33 млн доз вакцин. 22 млн человек, около 5% населения, уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек — двумя дозами», — подчеркнула она.

5 февраля Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на то, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» пройдет процедуру сертификации на территории ЕС.

В конце января руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) Клаус Цихутек рассказал, что в Германии допускают возможность производства российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что российским коллегам оказывают поддержку на пути возможного допуска «Спутника V» в Евросоюз.

Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. К использованию допущены вакцины трех компаний: Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

При этом AstraZeneca и Pfizer сообщили о сокращении поставок препаратов от коронавируса, объяснив это производственными проблемами.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.